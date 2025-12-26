Ілюстративне фото: Слов’янська міська військова адміністрація

У перший день нового року громадський транспорт Слов’янської громади працюватиме не за звичним розкладом. Публікуємо графік руху на 1 січня.

Про зміни в розкладі руху місцевого транспорту повідомили у Словʼянській міській раді.

Тролейбусні маршрути курсуватимуть за скороченим графіком:

Маршрут №2 : від Залізничного вокзалу о 15:05, до Словкурорту о 15:30.

Маршрут №4 : від Залізничного вокзалу о 9:35, 13:20 та 16:00; до Билбасівки о 10:00, 13:45 та 16:25.

Маршрут №5 : від Лісного о 11:50 (зупинка Хімтехнікум о 12:05), до Хіміка о 12:25.

Маршрут №7 : перший рейс з Лісного о 7:40, далі — за розкладом вихідного дня з інтервалом 20 хвилин.

Серед автобусних маршрутів 1 січня працюватимуть: №3 (за розкладом вихідного дня), №13, №21-А та №25. Інші маршрути у цей день не курсуватимуть.

2 січня тролейбусний маршрут №7 продовжить працювати за розкладом вихідного дня. Рейси на інших тролейбусних маршрутах курсуватимуть за звичним графіком. Автобусні маршрути також повернуться до звичайного режиму.

Нагадаємо, 26 грудня 2025 року на Донеччині розпочався снігопад. У поєднанні з морозами це спричинило утворення ожеледиці та підвищену небезпеку на дорогах. На вулицях міст працює півтора десятка одиниць комунальної техніки.