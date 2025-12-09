Суд. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Лозівський міськрайонний суд Харківської області засудив уродженку Маріуполя до умовного ув’язнення на п’ять років, адже вона під час блекауту вкрала дитячий одяг у магазині. Вона має чотирьох неповнолітніх дітей і, хоч уникнула реального покарання, залишилась винна суду майже 23 тисячі гривень за експертизи.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли у сервісі Opendatabot.

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 9 вересня 2025 року. Тоді фігурантка справи була у магазині дитячого одягу “Панда” у місті Лозова, що на Харківщині. Тоді в крамниці не було світла, не працювали камери, а навколо засудженої не було свідків. Вона вирішила вкрасти деякі речі.

Жінка забрала з магазину три костюми для дівчаток різних розмірів, дві пари дитячих штанів, лосини, сукню та футболку з довгим рукавом, після чого цим майном розпорядилася на власний розсуд. Загальна вартість — 3346 гривень.

На суді фігурантка справи визнала свою провину, розкаялась та описала, як вчинила крадіжку.

Суд встановив, що підозрювана не перебуває на обліку в психіатра чи нарколога, одружена, не працює, раніше не судима і виховує чотирьох малолітніх дітей. З огляду на це суд вирішив, що її можна виправити без ізоляції від суспільства, тому призначив покарання з випробувальним строком за статтею 75 КК України.

Фінальний вирок — п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Засуджена повинна періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, не залишати територію Україну без погодження з органом пробації. Окрім цього, фігурантка повинна заплатити суду за проведені експертизи 22 730 гривень та 70 копійок (вкрадений одяг, нагадаємо, коштував 3346 гривень).

Подати на апеляцію засуджена може протягом 30 днів. Після цього терміну вирок набуде законної сили. Коли це станеться, дитячі речі планують повернути власниці магазину.

