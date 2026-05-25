Фігурантка справи після затримання. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці затримали за підозрою у державній 59-річну жительку Лимана, яка, за даними слідства, у лютому 2026-го добровільно розкрила російському військовому дані про розташування ЗСУ. Жінка нібито зустріла штурмовика армії країни-агресорки в одному з будинків у Лимані та не розповіла українським оборонцям про нього.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Слідство вважає, що на початку лютого 2026 року російський військовослужбовець із позивним “Шаман” проник до житлового кварталу Лиману і сховався у приватному будинку. Жінка прийшла до оселі свого сина погодувати собак і натрапила на штурмовика там.

Фігурантка справи нібито розповіла “Шаману” про тимчасову дислокацію операторів БпЛА ЗСУ на своїй вулиці — вказала рукою напрямок і назвала приблизну відстань. Після цього російський військовий передав ці дані своєму керівництву.

“Також вона поділилась із ним спогадами про те, як відпрацьовувала власні навички стрільби зі снайперської зброї під час проживання з колишнім чоловіком на території держави агресора. Таким чином, замість того, щоб негайно повідомити ЗСУ про місцезнаходження ворога, містянка допомогла окупантам визначити ціль для подальшого вогневого ураження”, — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Там зазначили, що невдовзі після цього інциденту українські військові змогли зачистити район і ліквідувати “Шамана”. У його телефоні знайшли запис розмови із фігуранткою справи.

“Її затримано у травні 2026 року в одному із селищ на Харківщині — жінка евакуювалась з небезпечного регіону завдяки військовослужбовцям держави, яку свідомо зрадила”, — доповнили у прокуратурі.

Там зазначили, що затриманій вже повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Максимальне можливе покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

