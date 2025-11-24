Російський військовий в антидроновому пончо. Ілюстративне фото: "АрміяInform"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські загарбники продовжують атакувати Сили оборони України на різних відтінках фронту в Донецькій області, зокрема на Краматорському. Малі піхотні групи армії країни-агресорки просуваються вперед під покровом туманів, аби непомітно підійти до українських позицій. У ЗСУ підтверджують, виявити замаскованого штурмовика — це справжній виклик.

Про це в ефірі “Суспільне. Новини” розповів командир батальйону безпілотних систем “Сапсани” 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач.

Так, росіяни й надалі віддають перевагу тактиці малих піхотних груп на Краматорському напрямку. Під час туманної погоди, яка заважає дронам виявляти цілі з неба, загарбники намагаються накопичуватися, рухатися до переднього краю лінії фронту та заходити у сірі зони.

Бійці 30-ї ОМБр поки не помічають накопичення техніки росіянами, останні майже не застосовують навіть порівняно дешеві мотоцикли.

“В основному свої переміщення намагається робити взагалі тільки на двох ногах. Навіть рідкі використання мотоциклів чи ще чогось. Зараз основа — це ці малі піхотні групи, і їхнє пересування по одному або двоє, в тепловізійних плащах, накидках”, — розповів командир батальйону безпілотних систем “Сапсани” 30-ї ОМБр Михайло Трач.

Наразі погода на Донеччині дозволяє штурмовикам ефективно маскуватися, зазначив військовий. ЗСУ доводиться докладати зусиль, аби виявити російських військових.

“По одному в полі дуже легко заховатися. Будь-яка яма в землі, сховатися під кущиком, залізти за якесь дерево, під паркан, накритися шматком шиферу, взагалі без різниці. В них є задання рухатись вперед, і вони, попри втрати, рухаються. Просто група за групою. Одних вбили, йдуть наступні”, — додав Ткач.

Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали серії ударів по локаціях російської армії на Донеччині. Так, бійці атакували склади боєприпасів, позиції снайперів та скупчення штурмових груп загарбників. Влучання були в районі Покровська та на тимчасово окупованих територіях регіону.