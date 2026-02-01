Українські військові. Ілюстративне фото: Associated Press

Активно не наступають, але накопичують техніку: на Краматорському та Слов’янському напрямках російські війська готуються до наступу. Поки що окупанти намагаються діяти малими піхотними групами та зазнають втрат ще на підходах до позицій Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.

Такими діями окупанти намагаються розсоредити увагу українських військових, вважає Дмитро Запорожець.

“Армія РФ не так активно проводить штурмові дії саме на цьому напрямку. Це більше переміщення, а також малі піхотні групи, які рухаються в сторону позицій Сил оборони по населених пунктах Оріхово-Василівка, також Предтечине, Ступочки”, — зазначив військовий.

За його словами, російські військові намагаються заходити в населені пункти поблизу Краматорська та Слов’янська малими групами. Водночас прямих боїв між піхотою на цих напрямках уже давно не було. Основних втрат окупанти зазнають через удари українських дронів і мінування шляхів їхнього пересування.

“За останню добу було так, що 4-8 військовослужбовців кучно знищували за рахунок того, що логістичні маршрути і їхньої піхоти, і автотранспорту мінували”, — розповів Дмитро Запорожець.

Водночас, попри меншу кількість піхотних атак, російська армія посилює артилерійські обстріли та стягує броньовану і мототехніку. Українські військові припускають, що, щойно дозволить погода, росіяни можуть будь-якої миті спробувати перейти до штурмів.

“На сьогодні відслідкувати переміщення цієї техніки немає можливості, скоріше за все вона розміщується в тому ж самому населеному пункті Соледар або Бахмут”, — каже військовий.

