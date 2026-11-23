Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Світлодарській громаді затвердили програму із забезпечення внутрішніх переселенців тимчасовим житлом. Уже до кінця 2026 року на нього розраховують виділити 4 млн грн із місцевого бюджету.

Про плани громади Вільне Радіо дізналося з розпорядження начальника Світлодарської міської військової адміністрації Олександра Гордієнка.

Реалізувати нову програму мають упродовж 2026–2028 років, але поки фінансування визначили лише на поточний. Цьогоріч там розраховують виділити 4 млн грн, щоб поповнити фонд житла для тимчасового проживання переселенців. Поки йдеться про купівлю двох приміщень.

Але обсяг виділених коштів може зрости: суму будуть визначати щорічно, враховуючи реальні можливості громади. Фінансувати програму можуть коштом місцевого, державного й обласного бюджетів, а також за підтримки міжнародних організацій, донорських установ, благодійних фондів тощо.

Раніше ми розповідали, що Світлодарська громада планує сформувати фонд тимчасового житла для переселенців. Його можуть облаштовувати в будь-якому регіоні країни, а претендувати на житло мають право жителі Світлодарської громади, які мають статус ВПО і перебувають на обліку для його отримання.