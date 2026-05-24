Російські війська змінили підхід до штурмів на Лиманському напрямку після великих втрат бронетехніки. Тепер окупанти активніше використовують багі та спортивні мотоцикли для швидкого перекидання піхоти до українських позицій. Додатково ситуацію ускладнюють масовані удари керованими авіабомбами та густа травнева рослинність, яка погіршує роботу аеророзвідки.

Про це в ефірі телеканалу “Ми — Україна” розповів помічник командира загону та начальник пресслужби прикордонної бригади “Помста” Євген Роженюк.

За його словами, приблизно місяць тому Сили оборони знищили велику колону російської бронетехніки, після чого окупанти почали частіше використовувати легкий транспорт — мотоцикли та багі. Основна мета такої тактики — якнайшвидше доставити піхоту до українських позицій.

Також, за словами військового, російські штурмові групи продовжують діяти за шаблонною схемою: навіть після провалу атаки відправляють нові групи за тими ж маршрутами, через що зазнають значних втрат. Фіксують випадки, коли в штурми відправляють навіть поранених військових.

Серед головних цілей армії РФ на цій ділянці фронту — спроба ліквідувати українські плацдарми, дістатися до річки Сіверський Донець та створити умови для наступу на Слов’янсько-Краматорську агломерацію з північного напрямку.

Окремою загрозою залишаються масовані удари керованими авіабомбами вагою 500 та 1500 кілограмів. Після авіаударів росіяни одразу переходять до піхотних штурмів під прикриттям дронів, зокрема безпілотників на оптоволокні.

Крім того, українським військовим ускладнює роботу й поява густої травневої “зеленки”, через яку важче виявляти пересування окупантів з повітря.

