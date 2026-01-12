Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Українські військові фіксують збільшення інтенсивності боїв на Лиманському напрямку фронту Донецької області. Сили оборони завдають ударів по російських штурмовиках та заважають їм просуватися, однак самі потерпають від ударів окупантів по логістиці.

Про це наприкінці доби 11 січня в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів начальник відділення комунікації 63-ї бригади Ростислав Ящишин.

“Інтенсивність [боїв] не знизилась, я б навіть сказав, що інтенсивність зросла, але тут можна віддати належне нашим пілотам батальйону безпілотних систем, які ледь не щодня ставлять нові рекорди за кількістю знищених ворогів…

Саме тому ворог не має просування, тому що скільки б він не кидав свого живого ресурсу, все одно наші пілоти дронів і наша піхота, вони вже настільки ідеально знають ландшафт, місцевість, всю ситуацію, що вони можуть буквально з закритими очима літати, знаючи, якою стежкою проповзе черговий окупант”, — сказав начальник відділення комунікації 63-ї бригади Ростислав Ящишин.

Він зазначив, що росіяни на напрямку продовжують дотримуватися тактики інфільтрації. Вони намагаються поодинці оминути оборонні позиції Сил оборони, а останні своєю чергою — застосовують дрони, аби утримувати позиції. Однієї доби напередодні бійці 63-ї бригади ліквідували за день близько 50 окупантів, поранили 13 та ще чотирьох — взяли в полон, стверджує речник.

Додатково військовий відмітив розвиток складової БпЛА у російських військах. На Лиманському напрямку удари російськими дронами завдають високого тиску на логістику українських військових.

“Дуже складна ситуація з логістикою. Якщо піхота в російської армії нікуди не годиться, то дрони в них справді хороші, і оператори дронів також високоякісні. Тут на нашому напрямку працюють їхні елітні підрозділи, і звичайно насамперед вони працюють по логістиці”, — зазначив Ростислав Ящишин.

Нагадаємо, війська країни-агресорки накопичують сили, аби прорватися до центральної частини Мирнограда. На цьому відтинку діють пошукові групи Сил оборони, аби не допустити просування.