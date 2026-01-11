Росіяни намагаються прорватися до центральної частини Мирнограда, — ОТУ “Схід”

Мирноград на мапі. Фото: DeepState

Війська країни-агресорки накопичують сили, аби прорватися до центральної частини Мирнограда. На цьому відтинку діють пошукові групи Сил оборони, аби не допустити просування.

Про це звітують в Оперативно-тактичному угрупованні “Схід”.

За їхніми словами, ситуацію у Мирнограді залишається складною, оскільки війська країни-агресорки продовжують накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях. Також окупанти докладають більше зусиль, аби прорватися до центральної частини міста.

Тим часом аналітики проєкту DeepState відзначають цей відтинок фронту “сірою зоною”. За мапою, росіяни намагаються захопити місто з південної частини й вже дійшли до центральної.

Ще наприкінці 2025-го фахівці зазначали, що прямий вогневий контакт у Мирнограді може відбутися в будь-якій точці населеного пункту. Тим часом в ОТУ “Схід” запевняють: у районі тривають пошуково-ударні операції Сил оборони.

Загалом на Покровському напрямку з початку доби загарбники 25 разів намагалися витіснити українських військових із займаних позицій. Йдеться про райони Никанорівки, Родинського, Сухецького, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та у бік Іванівки й Новопавлівки.

На вечір 11 січня захисникам вдалося відбити 21 атаку.

Нагадаємо, російські війська контролюють приблизно половину Покровська, однак не мають змоги вільно просуватися в місті, оскільки підступи до нього перебувають під контролем українських сил. Останні не покидають своїх позицій у Покровську, адже відступ для них означав би початок бойових дій та руйнування в інших населених пунктах.