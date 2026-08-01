Лиманський напрям на мапі DeepState станом на 1 серпня 2026 року

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На Лиманському напрямку російські війська наростили інтенсивність атак, однак захисники мають перевагу в кількох ключових складових. Серед них — використання безпілотників, інженерні загородження та достатня кількість особового складу.

Про це розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі 24 Каналу.

За його словами, одна з причин складнощів для російських військ на цій ділянці фронту — ефективна дронова складова українських підрозділів. Також значення мають створені інженерні загородження та висока насиченість українських військових на відносно вузькій ділянці.

“Відповідно, там ворогу і не має бути солодко. Незважаючи на те, що інтенсивність противник наростив більшу, ніж у всій нашій зоні відповідальності разом узятій, тобто від Сум до Лиманського напрямку. Цей напрямок більший, ніж уся Харківщина, й належить до зони відповідальності Третього армійського корпусу”, — зазначив Віктор Трегубов.

На цьому напрямку російські військові переважно роблять ставку на піхотні штурми та спроби непомітного просування. Також застосовують квадроцикли, мотоцикли й інколи наземні роботизовані комплекси.

Втім, важку техніку на цій ділянці фронту окупанти зараз використовують рідше. За словами речника, поява окремих бойових машин для підтримки атак скоріше є винятком.

“Сьогодні важка техніка трапляється доволі рідко. Інженерну ще можна побачити, але якщо десь одна ББМ (бойова броньована машина, — ред.) з’являється для вогневої підтримки — це скоріш виняток. До того ж їх можна побачити ближче до російського кордону”, — сказав він.

Російські війська також активно використовують безпілотники, однак, за словами Трегубова, у цій сфері поступаються українським військовим за кількістю, якістю техніки та підготовкою операторів.

“Номенклатура будь-яких безпілотників у них (російської армії, — ред.) зараз трішки менша, а якість підготовки особового складу просіла”, — зазначив Віктор Трегубов.

Він додав, що ще кілька років тому Україна мала складнішу ситуацію через перевагу Росії у сфері безпілотників, однак зараз співвідношення сил змінилося.

Нагадаємо, росіяни готують умови для розширення мобілізації, а також планують залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Від початку 2026-го до лав армії окупантів вдалося залучити 221 тисячу людей.