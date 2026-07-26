Росія планує залучити до війни проти України ще 30 тисяч військових із Північної Кореї, — Зеленський

Північнокорейські солдати. Ілюстративне фото: AP / Ng Han Guan

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Росіяни готують умови для розширення мобілізації, а також планують залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Від початку 2026-го до лав армії окупантів вдалося залучити 221 тисячу людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російське керівництво, зокрема їхній лідер Володимир Путін готує умови для розкришення мобілізації у країні — це плани на осінь цього року. Вони продовжують співпрацювати з Північною Корею та хочуть отримати ще 30 тисяч військових.

Приймати іноземних бійців, як стверджує розвідка, готуються у Воронезькій області. Разом із тим КНДР планує передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

“Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, покращує їхню зброю — дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти”, — заявив президент.

Водночас за неповних сім місяців 2026-го до лав російської армії надійшла 221 тисяча людей. У той час як втрати загарбників у той самий період становлять майже 225,5 тисяч: 131 тисяча — це вбиті, а майже 93 тисячі — поранені. Значна кількість поранень — важкі, каже Зеленський.

Нагадаємо, Північна Корея суттєво наростила виробництво артилерійських боєприпасів і постачає їх Росії для війни проти України. За офіційними заявами країни, обсяги випуску снарядів зросли у кілька разів порівняно із середніми показниками.