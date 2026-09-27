Лиманська громада планує 295 млн грн інвестицій на 2027-2029 роки: на що підуть кошти

Місто Лиман. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Лиманській громаді визначили, на які сфери передусім планують спрямовувати публічні інвестиції у 2027-2029 роках. Загальний прогнозований обсяг таких коштів із бюджету громади становить 295 мільйонів гривень. Найбільше передбачили для медицини та соціальної сфери. Водночас частина запланованого стосується не безпосередніх робіт, а підготовки до відновлення після покращення безпекової ситуації.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Лиманської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, який затвердили розпорядженням начальника міської військової адміністрації.

Загалом у документі визначили 15 сфер, у які громада планує залучати публічні інвестиції. Серед них — медицина, соціальний захист, житло, освіта, культура, цифровізація, цивільний захист, розмінування, комунальна інфраструктура, енергетика та дороги.

На три роки прогнозований обсяг інвестицій із бюджету громади визначили у 295 млн грн. За роками суми мають поступово зростати:

60 млн грн у 2027 році;

100 млн грн — у 2028-му;

135 млн грн — у 2029-му.

Втім, ці 295 млн грн не означають, що гроші вже виділили на конкретні роботи. У плані йдеться про орієнтовні фінансові потреби та граничний розподіл коштів. Надалі суми можуть змінювати під час формування бюджету, підготовки проєктів та пошуку додаткового фінансування. Крім місцевого бюджету, громада розраховує на можливість залучати кошти державного й обласного бюджетів, міжнародну технічну допомогу, гранти та донорські ресурси.

Найбільше інвестицій — на медицину

Найбільшу суму на три роки передбачили для сфери охорони здоров’я — 120 млн грн. Із них 40 млн грн припадає на 2027 рік, 55 млн — на 2028-й і ще 25 млн — на 2029-й.

Серед планів — релокація та переоснащення амбулаторій Лиманського центру первинної медико-санітарної допомоги. Медичні заклади можуть працювати у громадах-партнерах та приймаючих громадах, а в разі стабілізації безпекової ситуації — і на території самої Лиманської громади. Для амбулаторій планують закуповувати медичне й цифрове обладнання та автономні джерела живлення. Також у плані є розвиток мобільних бригад і телемедицини.

Окремий напрям стосується спеціалізованої допомоги. Зокрема, громада планує створити умови для паліативної допомоги своїм мешканцям. Для цього передбачають капітально відремонтувати та оснастити частину головного корпусу Кременчуцької міської лікарні планового лікування. Також у плані є поновлення роботи поліклініки та стаціонарних відділень і створення стаціонарного реабілітаційного відділення для дорослих та дітей. Для останнього основний поступ у документі запланували на 2028–2029 роки.

61 мільйон гривень планують для соціальної сфери

Другий за обсягом напрям — соціальна сфера. На неї у плані заклали гранично 61 млн грн: 7 млн у 2027 році, 30 млн — у 2028-му та 24 млн — у 2029-му.

Громада, зокрема, планує розвивати послугу підтриманого проживання для людей з інвалідністю та людей похилого віку, а також стаціонарний догляд для тих, хто потребує постійної сторонньої допомоги. Ще один напрям — розширення мережі центрів або хабів для мешканців Лиманської громади у громадах-партнерах та приймаючих громадах.

Окремо у плані прописали підтримку ветеранів, Захисників і Захисниць та їхніх сімей, покращення матеріальної бази Лиманського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, а також соціальні послуги для дітей, зокрема ВПО та тих, хто постраждав через російську агресію.

На житло передбачили 25 мільйонів гривень

Ще 25 млн грн у плані припадає на житлову сферу. Більшу частину цієї суми — 22 млн грн — прогнозують на 2029 рік. На 2027-й заклали 1 млн грн, на 2028-й — 2 млн грн.

Один із напрямів — відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок російської агресії. Водночас сам план не означає, що визначені будинки вже отримали фінансування на ремонт: документ задає напрям для майбутніх інвестиційних проєктів. Ці нівестиції також напряму повʼязані з безпековою ситуацією в громаді.

Освіта, культура та цифрові послуги

На цифрову трансформацію у 2027-2029 роках передбачили 15 млн грн. Серед планів — розвиток ЦНАПу, електронних сервісів та цифрових каналів, через які мешканці громади зможуть отримувати адміністративні послуги.

На освіту передбачили 9 млн грн. Йдеться про відновлення та модернізацію освітнього середовища, а також створення умов для роботи освітньої системи під час воєнного стану, релокації та перебування мешканців громади в інших регіонах.

Ще 9 млн грн запланували на культуру та інформацію. Серед напрямів — збереження й облік культурної спадщини Лиманської громади, а також доступ мешканців до культурних, бібліотечних, мистецьких та інформаційних послуг незалежно від того, де вони зараз перебувають.

На спорт і молодіжне виховання та на економічну діяльність передбачили по 5 млн грн, на громадську безпеку — 7 млн грн. Економічний напрям, зокрема, пов’язаний із відновленням малого та середнього бізнесу й робочих місць після стабілізації безпекової ситуації.

Розмінування, комунальні мережі та інші плани залежать від ситуації в громаді

По 12 млн грн у середньостроковому плані передбачили на протимінну діяльність та муніципальну інфраструктуру. Серед напрямів — розмінування території, зокрема сільськогосподарських земель, а також відновлення та модернізація систем водопостачання і водовідведення.

Ще по 4 млн грн передбачили на довкілля, транспорт і аграрну сферу, а 3 млн грн — на енергетику. Ці напрями охоплюють, зокрема, водні ресурси, автомобільні дороги, фермерство та землеустрій, а також відновлювані джерела енергії й альтернативні види палива.

Для довідки: Для цих планів у документі є важливе уточнення. Через бойові дії частину інфраструктурних проєктів поки не планують повноцінно реалізовувати. Насамперед громада має готувати проєкти та документацію, збирати й оновлювати вихідні дані, проводити інвентаризацію та шукати фінансування. Безпосередню реалізацію таких проєктів пов’язують із припиненням активних бойових дій, появою безпечного доступу до території, її обстеженням та розмінуванням. Натомість першочерговими у плані назвали ті сфери, де проєкти можна реалізовувати вже зараз — у громадах-партнерах, місцях, де перебувають релоковані установи, або дистанційно. До них віднесли соціальну сферу, медицину, цифровізацію, освіту, культуру, житло, спорт та підтримку економічної діяльності.

Сам перелік напрямів та заплановані суми надалі також можуть змінювати. У документі передбачили можливість переглядати їх залежно від безпекової ситуації, фінансових можливостей громади, готовності конкретних проєктів та появи нових джерел фінансування.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо проаналізували інвестиційні плани Добропільської громади, де акцент ставлять на соціальне житло. На житло для переселенців розраховують інвестувати у Бахмутській громаді, а у Шахівській громаді, крім житла планують спрямувати кошти також на розвиток підприємства та освіту.