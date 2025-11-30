Українські військові. Ілюстративне фото: "БУГ"

Військове командування працює над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами. Вони мають провести спільну нараду, узгодити числа, механізми й етапи впровадження.

Про це написав заступник керівника Офісу президента України, полковник Павло Паліса.

Після розмови з начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим він заявив, що кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців.

“Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив, саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме із цими людьми я піду на завдання”, — написав він.

Зі слів полковника, нині є багато бригад, які вже мають власні навчальні спроможності: інструкторів, матеріальну базу. Їх потрібно буде підсилювати, аби вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати. Там, де таких можливостей поки що немає, їх мають створювати.

“Це непроста робота, але, на мою думку, іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Але це не означає, що мають зникнути навчальні центри.

Так, буде перехідний період. Рішення назріло давно. Командири говорять про це постійно, і їх потрібно чути. Всі хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку й ротації, а не жити в хаосі ручних рішень”, — написав Паліса.

Він уточнив, що домовився з начальником Гнатовим провести спільну нараду, узгодити числа, механізми й етапи впровадження. Варіанти рішень мають представити під час наступної Ставки Верховного Головнокомандувача.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні за 26 листопада президент Зеленський анонсував зміни у процесі розподілу особового складу між бригадами. За його словами, ця процедура стане більш “справедливою”, про що прохають самі бойові підрозділи. Розповідаємо, що відомо про анонсовані оновлення.