У вечірньому зверненні за 26 листопада президент Зеленський анонсував зміни у процесі розподілу особового складу між бригадами. За його словами, ця процедура стане більш “справедливою”, про що прохають самі бойові підрозділи. Розповідаємо, що відомо про анонсовані оновлення.

Вечірнє звернення президента Зеленського доступне на офіційному сайті Офісу Президента України.

“Виконуємо також і запити бригад – після моєї поїздки у фронтові райони. Один із таких запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно.

Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, і зараз є доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента та дуже досвідченим військовим”, — заявив президент.

Він додав, що проєкти відповідного рішення повинні бути підготовлені вже “найближчим часом”.

Більше подробиць стосовно майбутніх змін опублікував заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса. Він анонсував реформу розподілу військових між бригадами, яка повинна зробити цей процес більш прозорим та рівномірним. Серед змін, про які повідомив військовий, є надання бригадам передбачуваних квот поповнення.

“Коли бригада знає, що отримає поповнення вчасно й у визначеному обсязі – вона інакше планує підготовку, навчання мобілізованих та, відповідно, всю свою діяльність”, — зазначив Павло Паліса.

Додатково він заявив, що всім бойовим бригадам потрібно дозволити проводити підготовку поповнення самостійно.

“Думаю, що це має сприяти формуванню злагоджених колективів, готових до бойових дій у своєму секторі, під конкретну техніку, озброєння й тактику. Це теж буде частиною моєї пропозиції”, — каже військовий.

Нагадаємо, російські війська намагаються зайти на територію Мирноградської громади зі сторони Покровська. Силам оборони вдається стримувати окупантів. В одному з районів Мирнограда у південній частині вже “сіра зона”.