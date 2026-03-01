На НМТ-2026 не зменшуватимуть кількість завдань чи прохідний бал через зимові знеструмлення, — МОН

НМТ. Ілюстративне фото: "Ми - Україна"

У Міністерстві освіти та науки не розглядали можливість зменшення завдань або ж прохідного балу для національного мультипредметного тестування у 2026-му через зимові знеструмлення. Там кажуть, що таке рішення “не може бути реакцією на складні обставини”.

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в інтервʼю для “УП. Життя”.

За її словами, у міністерстві не розглядали варіант перенесення НМТ через тривалі знеструмлення цієї зими. Модель проведення мультипредметного тестування, каже Кузьмичова, побудована з основних сесій, які починаються з кінця травня, та додаткових сесій — для “форс-мажорних” ситуацій. Тож ті, хто з різних причин не склав екзамен вчасно, матимуть можливість зробити це пізніше.

“Якщо цього буде так само недостатньо,я переконана, що це питання буде активно моніторитися з травня, і відповідні управлінські рішення можуть бути ухвалені з акцентом на створення умов для дітей”, — додала посадовиця.

Вона уточнила, що МОН також не планує зменшити кількість завдань або ж прохідних бал для вступу з огляду на ту ж ситуацію. Надія Кузьмичова зазначила, що “гра з прохідним балом – дуже небезпечна”:

“Може здатися, що на певному етапі це благо для дитини, але насправді – відкладений негативний вплив на абітурієнта. Знижений прохідний бал означає нижчий рівень готовності дитини до опанування програм, які передбачені конкретною спеціальністю. У кращому випадку це позначиться на успішності студента, а в гіршому – він через семестр або рік навчання просто піде з університету, бо його рівень не збігається з очікуваннями вишу”.

Заступниця міністра вважає, що зниження прохідного бала для вступників “не може бути реакцією на складні обставини”. Натомість у посадовиця запропонувала шукати інструменти для створення умов, щоб “надолужити освітні втрати, але не знижувати планку”.

“Адже головне завдання НМТ – забезпечення рівного доступу і збереження якості освіти, а не можливість перегляду стандартів чи прохідних балів”, – резюмувала Кузьмичова.

Нагадаємо, випускникам шкіл дозволили ознайомитися з демонстраційними варіантами національного мультипредметного тесту у 2026-му. Охочі можуть пройти їх у вигляді курсу.