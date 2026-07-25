На окупованій частині Донеччини нібито почали видобуток корисних копалин із териконів. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

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Наприкінці липня 2026 року представники окупаційної влади на тимчасово окупованій частині Донеччини заявили, що буцімто почали видобуток корисних копалин із териконів. Таку практику вже запровадили у Торезі та Сніжному. З териконів начебто отримують вугілля та інші копалини, з яких потім будують нові дороги.

Про роботи на териконах заявив самоназваний “міністр природних ресурсів ДНР” Олексій Шебалков.

“У Торезі та Сніжному працює інвестор, який займається переробкою териконів. Зокрема, з териконів видобувають вугілля та корисні копалини, які потім використовуються під час будівництва доріг та інших будівельних робіт”, — говорить Олексій Шебалков.

Крім цього, російські представники стверджують, що дослідили шахтну воду в районі Горлівки та виявили в ній літій, який у майбутньому теж хочуть видобувати.

Нагадаємо, окупаційна влада т.з. “ДНР” затвердила генеральний план Єнакієвого до 2045 року. Серед “пріоритетних завдань” — ліквідація вугільних териконів навколо міста. Також загарбники наобіцяли будівництво та ремонт обʼєктів інфраструктури, а ще доріг.