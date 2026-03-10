Єнакієве в окупації. Ілюстративне фото: з російських джерел

Окупаційна влада так званої “ДНР” затвердила генеральний план Єнакієвого до 2045 року. Серед “пріоритетних завдань” — ліквідація вугільних териконів навколо міста. Також загарбники наобіцяли будівництво та ремонт обʼєктів інфраструктури, а ще доріг. Що про це відомо — розповідаємо далі.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на так званий “Мінбуд “ДНР”.

На початку березня 2026-го це фейкове міністерство затвердило генеральний план окупованого Єнакієвого на наступні 19 років. Так, до 2045-го загарбники наобіцяли жителям окупованого міста, зокрема будівництво 35 кілометрів нових доріг, 688,78 тис. квадратних метрів житла та 96 об’єктів інфраструктури.

Водночас однієї з “пріоритетних задач” ставленики Кремля називають ліквідацію вугільних териконів навколо Єнакієвого, як саме це робитимуть та що буде з відходами — не зазначають. Натомість обіцяють: паралельно з цим має зрости територія парків, садів, скверів і бульварів збільшиться — на 43,86 га.

Окрім нового будівництва, загарбники начебто візьмуться за ремонт 492 об’єктів інфраструктури. Це, за заявами псевдоміністерства, включатиме оновлення сотні кілометрів водопровідних, каналізаційних, електричних і газових мереж.

Крім того, окупанти нібито модернізують залізничні колії та створять пересадочні вузли для громадського транспорту. За задумом, довжина маршрутів автобусів і тролейбусів має зрости на 37 кілометрів.

Нагадаємо, росіяни також вчергове заговорили про “відновлення” знищених ними ж Бахмута, Курахового та Великої Новосілки. Вони хочуть підготувати генеральні плани для населених пунктів у 2026 році.