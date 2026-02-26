Росіяни заявили, що підготують генплани для “відновлення” знищених Бахмута, Курахового та Великої Новосілки

Західний район Бахмута у листопаді 2025-го. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Росіяни вчергове заговорили про “відновлення” знищених ними ж Бахмута, Курахового та Великої Новосілки. Вони хочуть підготувати генеральні плани для населених пунктів у 2026 році.

Про це сказав так званий “премʼєр-міністр “ДНР” Андрій Чертков після наради з Єдиним інститутом просторового планування Росії.

Генплани окупованих та знищених Бахмута, Курахового та Великої Новосілки росіяни нібито зроблять вже цьогоріч. Ймовірно, вони складатимуться з планування розміщення будівель, споруд, транспортних комунікацій, інженерних мереж, організацій систем господарського та побутового обслуговування. Окупанти сподіваються наперед спрогнозувати, скільки там буде жителів, а також розвиток економіки.

Водночас, зі слів Черткова, рішення про “відновлення” цих населених пунктів прийматимуть “на високому рівні”, ймовірно, маючи на увазі Кремль.

“Це говорить про те, що ми не будемо зупинятися, тому що життєдіяльність людей ми там повинні будемо забезпечити, а щоб забезпечити життєдіяльність, ми повинні розуміти стратегію розвитку цих муніципалітетів. Завдання регіону (так званої “ДНР”, — ред.) — “дати вихідну базу для прийняття в Москві рішення щодо відновлення”, — сказав посіпака окупантів.

Зазначимо, що у травні 2025-го фейкова влада т.з “ДНР” розглядала консервацію знищених та окупованих росіянами міст Донеччини. Вони хотіли перетворити окремі райони Бахмута, Авдіївки та Вугледара на локації для туристів, аби “зберегти пам’ять”.

Вже у грудні того ж року Тульська область Росії заявляла, що візьметься за “відновлення” інфраструктури в Кураховому. За час боїв у місті практично не залишилося вцілілих домівок, а соціальні об’єкти — знищені повністю. Загарбники говорили про плани на “відновлення” Курахового й раніше. Стан населеного пункту вони оцінювали як “краще, ніж у Вугледарі”.

Тим часом окупанти відкрили у Великій Новосілці пункт, де приймають документи та оформлюють місцевим жителям російські паспорти. Селище загарбали нібито ще в січні 2025 року, а українська влада визнала окупацію з червня.

Нагадаємо, до 1 вересня кожен багатоквартирний будинок на окупованій частині Донецької області отримає власний чат у месенджері MAX — додатку, який розробила безпосередньо влада Росії. Ставленики Кремля переводять усе спілкування між мешканцями та компаніями, які обслуговують домівки, виключно на цю платформу.