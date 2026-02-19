Російський месенджер MAX. Ілюстрація: з джерел окупантів

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

До 1 вересня кожен багатоквартирний будинок на окупованій частині Донецької області отримає власний чат у месенджері MAX — додатку, який розробила безпосередньо влада Росії. Ставленики Кремля переводять усе спілкування між мешканцями та компаніями, які обслуговують домівки, виключно на цю платформу.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на так званий “Мінстрой “ДНР”.

До 1 вересня для кожного багатоквартирного будинку на окупованій частині Донецької області має зʼявитися чат у розробленому безпосередньо російським керівництвом месенджері MAX. Окупанти подають це як “можливість” обговорювати питання утримання спільного майна, взаємодіяти з керуючою компанією та ухвалювати рішення разом із так званими “управдомами”.

Ініціатива є частиною партійного проєкту “Єдиної Росії” — відповідний закон підписав лідер Кремля Володимир Путін ще наприкінці грудня 2025-го. Тобто практика подібних “сусідських чатів” в інших месенджерах, як от WhatsApp, Telegram чи Viber, яка існувала раніше, тепер перенесеться виключно до MAX.

Що не так з російським месенджером MAX

MAX — це саме російський державний месенджер від компанії VK, запущений у 2025 році. Він стає не просто інструментом комунікації, а повноцінним шпигуном у телефоні, розповідав експерт з цифрової безпеки Павло Бєлоусов для видання “Суспільне. Крим”.

“Основна проблема в тому, що месенджер був розроблений безпосередньо владою Росії, і мета перевести щоденну комунікацію росіян в месенджер, у якому “товариш майор” має максимальний доступ до всього листування, до всієї активності користувача, до деяких параметрів, які вираховуються безпосередньо на смартфоні.

Для них це, практично, відкрита книга, автоматичні якісь сканування, сортування, аналіз, і вони бачать, про що росіяни спілкуються, яким чином, з ким, як часто тощо. Всього цього в них або дуже мало було, або взагалі не було, наприклад, у WhatsApp чи в Telegram, це їм було недоступно”, — пояснював експерт.

Зі слів Бєлоусова, MАХ отримує доступ до всіх можливих функцій смартфона — мікрофона, камери, геолокації, контактів, файлів, навіть до текстів, які користувач не встиг відправити. Крім того, програма здатна сканувати інші встановлені застосунки та автоматично аналізувати активність власника, фактично перетворюючи телефон на інструмент спостереження.

З вересня 2025-го цей месенджер автоматично встановлюють на всіх мобільних телефонах та планшетах, які продаються в Росії та на окупованих територіях. Павло Бєлоусов зазначав, що купуючи такий смартфон, видалити МАХ не вдасться.

Нагадаємо, на самопроголошеного у 2014-му “губернатора” окупованої частини Донецької області Павла Губарєва склали адміністративний протокол про “дискредитацію російської армії”. Посіпака загарбників припустив, що “комусь не сподобалися його тексти” — він неодноразово критикував владу країни-агресорки за те, як вона веде війну проти України.