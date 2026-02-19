“Народного” ексватажка т.зв “ДНР” Павла Губарєва звинуватили у “дискредитації армії Росії”: що відомо

Посіпака росіян у так званій "ДНР" Павло Губарєв. Фото: з російських джерел

На самопроголошеного у 2014-му “губернатора” окупованої частини Донецької області Павла Губарєва склали адміністративний протокол про “дискредитацію російської армії”. Посіпака загарбників припустив, що “комусь не сподобалися його тексти” — він неодноразово критикував владу країни-агресорки за те, як вона веде війну проти України.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі справи у реєстрі Таганського районного суду.

Справу проти “народного губернатора” фейкової республіки зареєстрували 18 лютого. На нього склали адміністративний протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 — так звана “дискредитація військ РФ”. У розмові з виданням “РБК” Губарєв заявив, що не знає, з чим це повʼязано та припустив: “комусь не сподобалися мої тексти”.

“Чи є це чиїмось наміром, не знаю, можу тільки припускати, що декому не сподобалися мої тексти. Факт оцінюю як безпросвітну дурість. Жодних наслідків для себе не чекаю”, – сказав посіпака росіян.

Тижнем раніше, 11 лютого, Павло Губарєв звинуватив ставленика Кремля на окупованій частині Донецької області Дениса Пушиліна в розкраданні бюджету, який заклали на постачання питної води до окупованого Донецька.

“Народний губернатор” згодом написав у своїх соцмережах, що адмінпротокол може бути пов’язаний з його критикою командира “Ахмату” Апті Алаудінова. Зокрема, ймовірно, з “рецензіями” на книгу про цього військового злочинця, які Губарєв публікував на каналі:

“Ватажок секти “військо Ісуса” у властивій злобному ментеню (з російської “ментеныш”, поліціянт, – ред.) манері відреагував на мої публікації. Ім’я заявника поки не знаю, але припускаю, що це неофіт алаудіновської екуменічної церкви”.

Павло Губарєв — уродженець Сєвєродонецька. У 2014 році, під час проросійських мітингів у Донецьку, він оголосив себе “народним губернатором” Донбасу і вже після втручання російських військових у збройний конфлікт зайнявся організацією ополчення та вербуванням людей до так званої “Народної міліції “ДНР”.

Губарєв офіційно так і не став посадовцем у квазіреспубліці та виїхав до Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вступив на службу в армію країни-агресорки.

Губарєв — соратник Ігоря Гіркіна-“Стрєлкова”, це ще один колишній лідер псевдореспубліки “ДНР” та кадровий співробітник ФСБ. У січні 2024-го росіяни визнали його винним у закликах до екстремізму. Під час суду Губарєв організував для Гіркіна “групу підтримки”, під час затримання біля будівлі суду заявив, що “з перших днів брав участь у “СВО”, а “Ігор Іванович (“Стрєлков”) завжди піддавав критиці обґрунтовані дії керівництва Міністерства оборони РФ”.

Нагадаємо, жителька Донецька проведе найближчі 20 років в окупаційній тюрмі за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Росіяни закидали їй “державну зраду” та підготовку теракту.