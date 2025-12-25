Курахове після російських обстрілів, листопад 2024-го. Ілюстративне фото: Associated Press

Тульська область Росії нібито візьметься за “відновлення” інфраструктури в окупованому Кураховому. За час боїв у місті практично не залишилося вцілілих домівок, а соціальні об’єкти — знищені повністю.

Про так зване “відновлення” заявив губернатор Тульської області у Росії Дмитро Міляєв.

Влада Тульської області підписала “договір” з представниками окупаційної структури “ДНР”. Серед цілей фейкового документа — так звані “гуманітарка підтримка” та “відновлення” інфраструктури в знищеному військами країни-агресорки Кураховому.

“Тула, як би далеко не знаходилася, завжди на відстані витягнутої руки”, — каже Міляєв про російське місто, яке знаходиться за понад 820 кілометрів від Курахового.

Зазначимо, що від осені 2024-го окупанти систематично нищили інфраструктуру Кураховому. Зокрема, російські війська зруйнували майже усі будинки у місті. Інші соціальні об’єкти — садочки, міська лікарня, будинок культури — знищені.

“Підрахувати збитки дуже складно. Місто зруйноване вщент. Немає жодної вцілілої багатоповерхівки, немає зв’язку. Немає електропостачання — не буде й теплопостачання, бо зруйнована станція”, — казав очільник Курахівської МВА Роман Падун.

У вересні 2025-го місто внесли до переліку тимчасово окупованих населених пунктів. У березні цього року російські загарбники показали, який вигляд має Курахове.

Загарбники говорили про плани на “відновлення” Курахового й раніше. Стан населеного пункту вони оцінювали як “краще, ніж у Вугледарі”.

Нагадаємо, ватажок так званої “ДНР” стверджує, що в Кураховому змогли налагодити централізоване водопостачання. До окупації місто отримувало воду з водогону “Сіверський Донець — Донбас”, який нині знищений.