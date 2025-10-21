Водопровідні мережі. Ілюстративне фото: з російських джерел

Ватажок так званої “ДНР” стверджує, що в Кураховому змогли налагодити централізоване водопостачання. До окупації місто отримувало воду з водогону “Сіверський Донець — Донбас”, який нині знищений. Чи могли окупанти знайти альтернативу — розбираємося далі.

У Кураховому нібито з’явилося централізоване водопостачання

Ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін стверджує, що в Кураховому вдалося запустити централізовану подачу води. Це нібито сталося за майже рік після того, як російські війська окупували Курахове та знищили його інфраструктуру.

Яким чином загарбникам вдалося повернути воду в населений пункт — не кажуть. У розмові з Вільним Радіо заступник голови Курахівської МВА Аркадій Двалашвілі припустив, що росіяни могли почати качати воду з річки Вовча, однак нині очисних споруд там немає.

“До Курахового свого часу було водопостачання з Красногорівки в сторону Маріуполя — це лінія “Сіверський Донець — Донбас”, яка нині знищена. Далі через поля йшов трубопровід довжиною близько 23 кілометрів на очисні споруди. Звідки вони заживили [системи] — уявити не можу”, — каже посадовець.

Аркадій Двалашвілі уточнив, що місто також закупило водоочисні споруди для артезіанської свердловини в районі Успенівки — її вистачало приблизно на 15% від потреб міста. Під час відкритого вторгнення Курахове отримувало воду звідти за графіком, а згодом споруди евакуювали до Дніпра.

“Звідки там вода? Як вони заживили системи? Ну, розповідати можна все що завгодно. У самому місті джерел водопостачання немає, тобто заживити Курахове з Курахового неможливо. Це може бути вода з річки, але як вони її очищують? Ви уявіть, що таке централізована система міста, частина якого розбита — це все ж потрібно перекрити, все перевірити. Я дуже сильно сумніваюся [у правдивості слів Пушиліна]”, — каже заступник голови Курахівської МВА.

Що відомо про окупацію Курахового

У січні 2025-го голова Курахівської ВА Роман Падун розповідав, що російські війська зруйнували майже усі будинки у населеному пункті. Інша соціальна інфраструктура — садочки, міська лікарня, будинок культури — також вже були знищені. Щонайменше від грудня 2024-го у місті не було світла та зв’язку.

У той самий період загарбники заговорили про плани на “відновлення” Курахового. Тоді стан населеного пункту вони оцінювали як “краще, ніж у Вугледарі”.

У березні 2025 року російські загарбники показали, який вигляд має тимчасово окуповане Курахове.

У вересні цього ж року Мінрозвитку внесло Курахове до переліку тимчасово окупованих населених пунктів. Таким місто вважають з кінця липня 2025-го.