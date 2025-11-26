Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

На кінець листопада 2025-го на підконтрольній уряду України частини Донецької області мешкають 12,7 тисячі дітей. З них близько 450 — досі не покинули зону примусової евакуації.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова під час брифінгу.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває у населених пунктах двох громад Донецької області. Нині там залишаються 457 дітей, зокрема:

Дружківська громада — 453 дітей у Дружківці;

Краматорська громада — 4 дитини у селищі Комишуваха.

За останній тиждень — з 19 по 26 листопада — з небезпеки вдалося евакуювати ще 61 неповнолітнього, каже Рижкова. Так, малечу вивезли з:

Криворізька громада — 3 дитини з Завидо-Кудашевого;

Дружківська громада — 45 дітей з Дружківки

Краматорська громада — 13 дітей з Комишувахи.

Загалом на підконтрольній уряду України частині Донеччини проживають 196,8 тисячі людей, з яких 12,7 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій загалом 20 громад, де мешкають 15,4 тисячі цивільних, неповнолітніх немає.

Нагадаємо, екіпаж поліції “Білий Янгол” евакуював з оточеної боями Костянтинівки родину з 15-річним підлітком. Із собою сім’я забрала домашніх улюбленців – двох собак і двох котів. Попри те, що офіційно у місті не залишилось дітей ще у січні 2025 року, там продовжують знаходити неповнолітніх.