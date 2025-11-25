З Костянтинівки евакуювали родину з 15-річним підлітком: дітей у місті офіційно немає

Евакуація родини з підлітком у Костянтинівці, листопад 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Екіпаж поліції “Білий Янгол” евакуював з оточеної боями Костянтинівки родину з 15-річним підлітком. Із собою сім’я забрала домашніх улюбленців – двох собак і двох котів. Попри те, що офіційно у місті не залишилось дітей ще у січні 2025 року, там продовжують знаходити неповнолітніх.

Про нову евакуацію цивільних із Костянтинівки повідомили у поліції Донецької області.

Там розповіли, що родина мешкала у приватному секторі й вважала свій район відносно безпечним. Однак останнім часом ця частина міста опинилася під щільними російськими атаками. Сім’я наважилася евакуюватися та звернулися по допомогу до поліції.

“Сильні обстріли почалися, все летить у наш район – ракети, БпЛА, авіабомби, “Гради”. Коли “касети” прилетіли, мій знайомий обгорів, а батько його загинув”, — розповів один із врятованих.

Із собою сім’я забрала домашніх улюбленців — двох собак і двох котів. Наразі всі евакуйовані у безпеці.

Зі слів правоохоронців, ситуація у місті залишається надзвичайно складною. Окупанти завдають по Костянтинівці щодня від 10 до 20 авіаударів. Там постійно кружляють FPV-дрони, які полюють на будь-який транспорт.

“Багато руйнувань, а останнім часом — багато загиблих і поранених серед мирних мешканців”, — уточнили поліціянти.

Нагадаємо, у жовтні волонтери вивезли з Костянтинівки двох хлопчиків віком 8 та 13 років. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про той інцидент.