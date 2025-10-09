З Костянтинівки евакуювали ще двох дітей: волонтери знайшли їх, коли приїхали за маломобільною жінкою

Вулиці Костянтинівки у жовтні 2025 року, фото: Євген Ткачов

З Костянтинівки вивезли ще двох хлопчиків 8 та 13 років. Дітей волонтери виявили, коли приїхали евакуювати маломобільну жінку. Зараз поліція розшукує батьків малечі.

Про це Вільному Радіо розповів волонтер ГМ “Проліска” Євген Ткачов.

За словами Євгена Ткачова, волонтери приїхали, аби вивезти з Костянтинівки маломобільну жінку.

“Коли ми приїхали, вона ще була не готова. У помешканні було багато людей, шукали-збирали речі-документи. Тому ми поки поїхали за іншими адресами. А коли повернулись, побачили, що в сусідній кімнаті щось маленьке промелькнуло. Відкрили двері в сусідню кімнату, а там двоє хлопчиків, 8 років і 13. Чиї це діти, швидко встановити не вдалося, у них не було документів. Усі люди казали різне. Але РЕБ сідав і нам треба було швидко звідти їхати. Тому прийняли рішення забрати хлопців з собою. Ми вивезли їх у Дружківку, коли з’явився зв’язок, повідомили поліцію і адміністрацію, а тоді вивезли до шелтеру в Краматорську. Зараз поліція з’ясовує, де родичі цих хлопців”, — розповів Ткачов.

Волонтер наголошує, що ситуація у Костянтинівці лишається небезпечною, місто перебуває під щільними обстрілами росіян, звідти триває евакуація.

“[Військова] адміністрація і поліція активно займаються евакуацією. Але інколи люди повертаються, інколи переховують дітей”, — уточнив волонтер.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію у місті з вересня 2025 року не вивозять сміття.