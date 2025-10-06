Росіяни обстріляли Костянтинівку 6 жовтня: є поранені

Наслідки російських атак у Костянтинівці 6 жовтня 2025 року. Фото: Сергій Горбунов

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Упродовж 6 жовтня російські війська продовжили завдати ударів по оточеній боями Костянтинівці. Через ці атаки у місті зазнали поранень троє людей. Також там фіксували руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, упродовж цієї доби війська країни-агресорки вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Жертвами цих ударів стали загалом троє людей — вони зазнали поранень.

Серед іншого, під приціл окупантів потрапила й цивільна інфраструктура — пошкодили фасади двох багатоповерхівок, а також господарчу споруду одного з дошкільних закладів освіти.

“Кожен такий удар — це біль для нашої громади. Це ще одне нагадування, що ворог цілить не лише у військових, а й у мирних жителів, у наше право на життя, спокій і дім. Просимо всіх, хто ще залишається у місті, не наражати себе на небезпеку”, — закликав посадовець.

Місцевих просять евакуюватися до більш безпечних регіонів України. З цього питання необхідно звертатися за цими номерами телефонів:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, поліція за 5 жовтня зафіксувала 1792 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області. За попередніми даними, ці атаки не призвели до загибелі цивільних жителів, але є троє поранених: у Костянтинівці та селі Добропілля, що в Криворізькій громаді.