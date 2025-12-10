Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Станом на 10 грудня у населених пунктах Донеччини, де оголошена примусова евакуація, залишаються 383 дитини. За тиждень вивезти до більш безпечних регіонів вдалося 38, евакуйовували переважно з Дружківки. Загалом на підконтрольній частині регіону залишаються 12 642 дитини.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова під час брифінгу.

За даними обласної влади Донецької області, діти ще є у двох населених пунктах регіону, де триває евакуація у примусовий спосіб:

Дружківська громада — 379 дітей у Дружківці (за тиждень виїхали 37 неповнолітніх);

Краматорська громада — 4 дитини у селищі Комишуваха (вивезли одну дитину за тиждень).

Дітей у зоні активних бойових дій на Донеччині, уточнила начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова, немає.

Нагадаємо, ще одна група власників квартир у прифронтовій Костянтинівці отримала змогу подаватися на компенсації за програмою “єВідновлення”: у місті офіційно зафіксували знищення 12 будинків. Безпекова ситуація не дозволяє комісіям особисто відвідати зруйновану обстрілами нерухомість, тому знищення встановили дистанційно, за допомогою фото й відео.