Репатріація тіл загиблих 20 листопада. Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Ще одну тисячу тіл росіяни повернули на підконтрольну українському уряду територію у четвер, 20 листопада. Представники країни-агресорки стверджують, що вони належать полеглим українським військовим, однак цю інформацію слідчі та експерти планують перевірити.

Про чергову репатріацію загиблих повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл в Україні планують провести найближчим часом, пишуть у Координаційному штабі. Після цього процесу тіла українців передаватимуть рідним для гідного поховання.

Репатріацію, зазначили у Коорштабі, вдалося провести спільними зусиллями з представниками СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Омбудсмана ВРУ, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони. Окрему вдячність у штабі висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

“Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ”, — зазначили у Коорштабі.

Нагадаємо, попередні репатріаційні заходи Україна й Росія провели 23 жовтня. Тоді також країна-агресорка передала на підконтрольну територію одну тисячу тіл.