Росія повернула в Україну 1 000 тіл 23 жовтня 2025-го

Репатріація тіл, 23 жовтня 2025 року. Фото: Коордштаб

23 жовтня у межах репатріаційних заходів в Україну повернули 1 000 тіл. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомили у Коордштабі.

Там уточнили, що правоохоронці спільно з експертними установами МВС найближчим часом проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Нагадаємо, 14 червня вдалося повернути 1200 тіл полеглих українців, а за три дні до цього — 11 червня — також вдалося повернути тіла 1212 полеглих військовослужбовців.

Вже 16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. В Україну вдалося повернути ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Водночас керівник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Україна стикається з інформаційним тиском та спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

Вже 18 вересня в Україну у межах репатріаційних заходів повернули ще 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.