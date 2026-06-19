На підконтрольну територію повернули 2274 дитини. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Станом на червень 2026 року Україні вдалося повернути 2274 дитини, незаконно вивезених Росією з окупованих територій. За останні півтора місяця їх стало більше на 148: ще 30 квітня президент Зеленський заявляв про повернення 2126 дітей.

Оновлені дані стосовно кількості повернутих дітей в інтерв’ю для “Армія FM” назвав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, у поверненні дітей Україні допомагають США — там створили окрему команду під патронатом першої леді Меланії Трамп. До процесу також долучились Катар, представники Ватикану та низка інших країн, які не розголошують своєї участі публічно.

Омбудсман пояснив, що через позицію Росії кожен випадок повернення дитини потребує окремих переговорів, пакету документів та логістичних рішень. Через це поки створити єдиний та універсальний механізм, який міг би пришвидшити роботу, неможливо.

“Допомагають у різний спосіб: знаходити інформацію, готувати документи, допомагають по логістиці. Є окремі партнери з-поміж українських благодійних фондів, які нам допомагають повертати українських дітей. Насправді це максимально непроста робота”, — каже Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що на територіях, які нині перебувають під російською окупацією, до початку повномасштабного вторгнення проживали 1,6 мільйона українських дітей. Уповноважена Росії у справах дітей Марія Львова-Бєлова, на яку Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт, звітувала про вивезення 744 тисяч українських дітей до Росії.

Водночас українська сторона верифікувала незаконне переміщення 19 500 дітей з тимчасово окупованих областей на територію Росії.

“Це українські діти, яких ми знайшли, верифікували, де вони зараз перебувають і що з ними відбувається”, — заявив омбудсман.

Нагадаємо, на травень 2026-го російський мілітаристський рух “Юнармія” на ТОТ Донеччини налічує близько семи тисяч людей. Воєнізована організація охоплює як дітей, так і молодь.