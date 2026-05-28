Окупанти залучили до “Юнармії” на ТОТ Донеччини близько 7 тисяч людей, більшість з них — діти та молодь

Діти, які вступили до лав “Юнармії” у т.з. “ДНР”. Фото з окупаційних джерел

На травень 2026-го російський мілітаристський рух “Юнармія” на ТОТ Донеччини налічує близько семи тисяч людей. Воєнізована організація охоплює як дітей, так і молодь.

Інформацію про кількість “юнармійців” оприлюднили російські медіа із посиланням начальника донецького відділення руху Віктора Пудака.

26 травня загарбники відзначають 10 річницю створення воєнізованої організації “Юнармія”, яка у 2016-му зʼявилася за ініціативи Міністерства оборони РФ. Офіційно перші осередки цього руху зʼявилася на тимчасово окупованих територіях Донеччини у 2022 році – нині, як стверджують ставленики Кремля, до них долучилися близько семи тисяч “активістів”.

Окупанти залучають до “Юнармії” українських дітей з восьми років, навʼязуючи їм проросійські наративи – складання присяги на вірність Росії, участь у мілітаризованих ритуалах, парадах і навчаннях. Окрім цього, для підлітків викладають основи військової справи та навички поводження зі зброєю, а нещодавно почали навчати юнаків керувати дронами в умовах бойових дій.

Раніше стало відомо, що у 2026-му росіяни хочуть відкрити у так званій “ДНР” одразу 14 осередків “Юнармії” – на додачу до шести, які вже існують на території псевдореспубліки.

Нагадаємо, в Україні оголосили підозру людям, які, за даними слідства, очолюють осередки дитячого мілітаристського руху “Юнармія” на тимчасово окупованій частині Донеччини. За популяризацію війни серед неповнолітніх їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тим часом 41 держава-учасниця Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) активувала Московський механізм. Він передбачає документування випадків “ідеологічної обробки” та мілітаризації Росією українських дітей.