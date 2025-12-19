Репатріація тіл 19 грудня. Фото: Коорштаб

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Чергову репатріацію провели у п’ятницю, 19 грудня. У країні-агресорці стверджують, що передані тіла — це полеглі військовослужбовці Сил оборони України, однак цю інформацію далі перевірятимуть.

Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

З переданими тілами працюватимуть українські експерти та слідчі, аби встановити особистості. Після завершення цих процедур тіла передадуть родинам для гідного поховання.

У Координаційному штабі також поінформували, що репатріацію вдалося здійснити за участі представників СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмана Верховної Ради, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС та інших складових сектору безпеки й оборони. Окремо там подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста.

“Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ”, — пишуть у Коорштабі.

Нагадаємо, управління ЖКГ Слов’янської міської ВА оголосило тендер на утримання десяти кладовищ у населених пунктах громади в 2026 році. Виконавець повинен буде взяти на себе комплекс ритуально-адміністративних послуг, зокрема визначення й надання місць поховання.