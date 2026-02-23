Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Майже 800 тисяч гривень спрямує влада Бахмута на одноразову допомогу дітям-сиротам громади. Кошти розраховані на цей та наступний роки — витратити покриватимуть місцевим бюджетом.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, на дітей-сиріт та малюків, позбавлених батьківського піклування, планують витратити не менш як 770 тисяч гривень. Усі вони перебувають на обліку служби у справах дітей Бахмутської міської ради.

Йдеться про одноразову соціальну підтримку — її порівну розділили між 2026 і 2027 роками: по 385 тисяч гривень. Гроші знайшли в місцевому бюджеті.

Щороку допомогу отримають 77 неповнолітніх — по 5 тисяч гривень кожен.

Як бахмутянам податися на матеріальну допомогу

Заяви на виплати матеріальної допомоги можна подавати до управління соцзахисту населення Бахмутської громади. З повним переліком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням. А надіслати їх можна на одну зі скриньок відомства:

Також бахмутяни, які потребують додаткової інформації чи консультації, можуть звертатися за одним з номерів телефону:

+ (38) 099-713-39-80;

+ (38) 099-713-42-50;

+ (38) 095-498-76-15;

+ (38) 066-191-66-48.

Управління соцзахисту населення працює у будні дні з 9:00 до 17:00.

Нагадаємо, у 2026-2027 роках влада Бахмута спрямує загалом 35 мільйонів гривень на підтримку сімей з дітьми у скруті. Ініціативу профінансують коштом бюджету громади.