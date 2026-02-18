Родина. Ілюстративне фото: Freepic

У 2026-2027 роках влада Бахмута спрямує загалом 35 мільйонів гривень на підтримку сімей з дітьми у скруті. Ініціативу профінансують коштом бюджету громади. Скільком родинам зможуть допомогти — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

Як йдеться у документі, упродовж 2026 та 2027 років на підтримку родин з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, планують спрямувати загалом 35 мільйонів гривень. Так, щорічно на ініціативу витрачатимуть по 17,5 мільйонів гривень — це кошти з бюджету Бахмутської громади.

За підрахунками місцевої влади, матеріальну допомогу зможуть отримати 3,5 тисячі бахмутських родин щороку.

Як бахмутянам податися на матеріальну допомогу

Заяви на виплати матеріальної допомоги можна подавати до управління соцзахисту населення Бахмутської громади. З повним переліком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням. А надіслати їх можна на одну зі скриньок відомства:

Також бахмутяни, які потребують додаткової інформації чи консультації, можуть звертатися за одним з номерів телефону:

+ (38) 099-713-39-80;

+ (38) 099-713-42-50;

+ (38) 095-498-76-15;

+ (38) 066-191-66-48.

Управління соцзахисту населення працює у будні дні з 9:00 до 17:00.

Нагадаємо, також не менш як 4,8 мільйона гривень заклала влада Бахмута на підтримку людей у скруті — ВПО, літніх та людей з інвалідністю. Кошти спрямують з місцевого бюджету на цей та наступний роки.