У 2026-2027 роках влада Бахмута спрямує загалом 35 мільйонів гривень на підтримку сімей з дітьми у скруті. Ініціативу профінансують коштом бюджету громади. Скільком родинам зможуть допомогти — читайте далі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.
Як йдеться у документі, упродовж 2026 та 2027 років на підтримку родин з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, планують спрямувати загалом 35 мільйонів гривень. Так, щорічно на ініціативу витрачатимуть по 17,5 мільйонів гривень — це кошти з бюджету Бахмутської громади.
За підрахунками місцевої влади, матеріальну допомогу зможуть отримати 3,5 тисячі бахмутських родин щороку.
Заяви на виплати матеріальної допомоги можна подавати до управління соцзахисту населення Бахмутської громади. З повним переліком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням. А надіслати їх можна на одну зі скриньок відомства:
Також бахмутяни, які потребують додаткової інформації чи консультації, можуть звертатися за одним з номерів телефону:
Управління соцзахисту населення працює у будні дні з 9:00 до 17:00.
Нагадаємо, також не менш як 4,8 мільйона гривень заклала влада Бахмута на підтримку людей у скруті — ВПО, літніх та людей з інвалідністю. Кошти спрямують з місцевого бюджету на цей та наступний роки.