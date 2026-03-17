Через тимчасову окупацію всієї території Очеретинської громади більшість її комунальних підприємств змінили напрям роботи. І саме на ці інші галузі діяльності їм і виділяють фінансову підтримку з бюджету.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Програми економічного і соціального розвитку Очеретинської селищної громади на 2026 рік.

Цьогоріч Очеретинська громада буде продовжувати підтримувати свої комунальні підприємства. Найбільше коштів — 4 959 956 гривень — там заклали для КП “Житлово-комунальне господарство Очеретинської СТГ”. А найменше — 253 185 гривень — для КП “Житлово-водопостачальне господарство Очеретинської СТГ”, що призупинило діяльність. Нині їхні потужності використовують для будівництва фортифікацій на Донеччині.

Також у 2026 році в бюджеті передбачили 3 028 040 гривень для КП “Автотранспортне підприємство Очеретинської СТГ”. Нині евакуйований на Дніпропетровщину транспорт підприємства використовують для допомоги жителям громади.

“Надаються послуги населенню для перевезення майна при повторному переселенні. Мешканцям громади, що переселилися транспортом, підпорядкованим селищній військовій адміністрації, доставляється гуманітарна допомога, надаються медичні послуги, здійснюється допомога в похованні померлих. Автобуси використовуються для евакуації мешканців громади”, — пояснили заплановані видатки у Програмі.

Зауважимо, що кошти на підтримку КП передбачили ще в першій редакції документа і станом на середину березня 2026 року суми не змінювали.

