 На підтримку переселенців Авдіївської громади спрямували ще понад 1,2 млн грн: як розподілили
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На підтримку переселенців Авдіївської громади спрямували ще понад 1,2 млн грн: як розподілили

Богдан Комаровський
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Влада Авдіївської громади спрямувала ще більш як 1,2 мільйона гривень на підтримку переселенців. Її отримають 168 людей за шістьма напрямами, однак найбільше — для людей у скруті. Розповідаємо детальніше, кому і скільки передбачили.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Авдіївської МВА.

За документом, на підтримку переселенців громади спрямували ще 1 230 000 гривень. Виплати призначили 168 людям за шістьма напрямами.

Найбільше із зазначеної суми отримають вихідці, які перебувають у складних життєвих обставинах. Йдеться про людей з інвалідністю, літніх, переселенців тощо: на них спрямують 680 тисяч гривень. Усього підтримку нарахують 136 мешканцям по 5 тисяч гривень кожному.

Також значну частину загальної суми спрямують на підтримку поранених внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, онкохворих та тяжкохворих, зокрема постраждалих від Чорнобильської катастрофи 420 тисяч гривень. Допомогу нададуть 17 людям: 11 з них по 30 тисяч гривень кожен, а ще шістьом по 15 тисяч гривень.

Окрім цього, інші категорії отримають:

  • сім’ї з дітьми з інвалідністю та багатодітні родини: 60 тисяч гривень, 6 виплат по 10 тисяч гривень кожна (на дітей чотирьох заявників);
  • люди літнього віку в скруті: 30 тисяч гривень, 3 людям по 10 тисяч гривень кожному;
  • сім’ї з дітьми у скруті: 20 тисяч гривень, 4 виплати по 5 тисяч гривень кожна (на дітей трьох заявників);
  • люди, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи: 20 тисяч гривень 2 людям по 10 тисяч гривень кожному.

Нагадаємо, у Камʼянському на Дніпропетровщині готуються до зведення перших будинків за проєктом “Покровський квартал”. Надавати житло в них планують переселенцям із тих громад Донеччини, що долучилися до фінансування. Розподіляти перші квартири між жителями можуть почати наприкінці 2028 року.

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