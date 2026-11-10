На підтримку переселенців Авдіївської громади спрямували ще понад 1,2 млн грн: як розподілили

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Влада Авдіївської громади спрямувала ще більш як 1,2 мільйона гривень на підтримку переселенців. Її отримають 168 людей за шістьма напрямами, однак найбільше — для людей у скруті. Розповідаємо детальніше, кому і скільки передбачили.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Авдіївської МВА.

За документом, на підтримку переселенців громади спрямували ще 1 230 000 гривень. Виплати призначили 168 людям за шістьма напрямами.

Найбільше із зазначеної суми отримають вихідці, які перебувають у складних життєвих обставинах. Йдеться про людей з інвалідністю, літніх, переселенців тощо: на них спрямують 680 тисяч гривень. Усього підтримку нарахують 136 мешканцям — по 5 тисяч гривень кожному.

Також значну частину загальної суми спрямують на підтримку поранених внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, онкохворих та тяжкохворих, зокрема постраждалих від Чорнобильської катастрофи — 420 тисяч гривень. Допомогу нададуть 17 людям: 11 з них по 30 тисяч гривень кожен, а ще шістьом — по 15 тисяч гривень.

Окрім цього, інші категорії отримають:

сім’ї з дітьми з інвалідністю та багатодітні родини: 60 тисяч гривень, 6 виплат по 10 тисяч гривень кожна (на дітей чотирьох заявників);

люди літнього віку в скруті: 30 тисяч гривень, 3 людям по 10 тисяч гривень кожному;

сім’ї з дітьми у скруті: 20 тисяч гривень, 4 виплати по 5 тисяч гривень кожна (на дітей трьох заявників);

люди, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи: 20 тисяч гривень — 2 людям по 10 тисяч гривень кожному.

Нагадаємо, у Камʼянському на Дніпропетровщині готуються до зведення перших будинків за проєктом “Покровський квартал”. Надавати житло в них планують переселенцям із тих громад Донеччини, що долучилися до фінансування. Розподіляти перші квартири між жителями можуть почати наприкінці 2028 року.