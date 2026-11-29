Колектив КНП “Сіверська БЛПЛ Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області”, серпень 2025 року. Фото з соціальних мереж медзакладу

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Протягом наступних трьох років Сіверська громада планує фінансово підтримувати свою лікарню, яка нині працює у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Гроші з місцевого бюджету хочуть спрямувати на зарплати медиків, ліки для пацієнтів, лабораторні дослідження, ремонт приміщень та інші потреби медзакладу. Нині лікарня має понад три тисячі чинних декларацій із пацієнтами.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Сіверської міської військової адміністрації Олексія Воробйова.

Понад 5,8 млн грн за три роки: на що планують спрямувати гроші

Однією з основних проблем медзакладу, як зазначають у програмі, є недостатнє фінансування. Коштів, які лікарня отримує за договорами з НСЗУ, не вистачає для покриття всіх потреб — від утримання персоналу до закупівлі медикаментів, оренди приміщень та оплати комунальних послуг.

Аби підтримати роботу лікарні в евакуації, у Сіверській громаді затвердили програму фінансової підтримки на 2027–2029 роки. Загалом на її реалізацію планують спрямувати понад 5,8 мільйона гривень із бюджету громади:

у 2027 році — понад 2,7 млн грн;

у 2028 році — понад 1,4 млн грн;

у 2029 році — понад 1,5 млн грн.

Найбільше грошей за три роки — понад 2,3 млн грн — планують витратити на повсякденні потреби лікарні. Йдеться, зокрема, про оренду приміщень, оплату комунальних та інших послуг, закупівлю матеріалів, пального, а також впровадження електронного документообігу.

Ще майже 2,6 млн грн хочуть спрямувати на оплату праці. З них 1,6 млн грн — на щомісячні доплати сімейним лікарям протягом трьох років. Так у громаді розраховують зберегти медичні кадри в умовах евакуації. Ще 940 тис. грн у 2027 році передбачають на фінансову допомогу лікарні для виплати зарплат та відповідних нарахувань.

Які потреби пацієнтів планують фінансувати з бюджету громади

Протягом трьох років на забезпечення пацієнтів медикаментами планують спрямувати 270 тис. грн. Цю суму порівну розподілили між трьома напрямами:

забезпечення ліками людей із цукровим та нецукровим діабетом — 90 тис. грн;

забезпечення ліками людей з онкологічними захворюваннями — 90 тис. грн;

забезпечення медикаментами людей пільгових категорій — 90 тис. грн.

Ще понад 183 тис. грн передбачають на лабораторні дослідження, які не увійшли до гарантованого пакета медичних послуг. Зокрема, гроші хочуть витрачати на закупівлю реактивів та проведення аналізів в інших лабораторіях.

Також у 2027 році планують спрямувати 360 тис. грн на закупівлю матеріалів для поточного ремонту приміщень релокованої лікарні. Це має допомогти покращити санітарні умови в медзакладі та зробити його доступнішим для маломобільних людей.

На закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення у 2028 та 2029 роках передбачають ще по 50 тис. грн.

Усі ці суми поки є запланованими. Фінансуватимуть заходи програми в межах наявних коштів бюджету Сіверської громади. За потреби обсяги фінансування та перелік заходів можуть переглядати.

Як працює Сіверська лікарня після евакуації на Дніпропетровщину

Стаціонар Сіверської багатопрофільної лікарні планового лікування не працює з травня 2022 року через бойові дії на території громади. У серпні 2023-го медзаклад частково релокували до Жовтих Вод Дніпропетровської області. Там нині працює відділення загальної практики — сімейної медицини.

За вісім місяців 2026 року медики надали понад 6 тисяч медичних послуг, зокрема понад 1,6 тисячі — дистанційно, за допомогою засобів зв’язку.

За цей період сімейні лікарі провели понад 5 тисяч консультацій, інші спеціалісти — 790. Ще 428 разів медики відвідували пацієнтів за місцем їхнього перебування. Також у лікарні виписали понад 1,4 тисячі рецептів, видали понад 1,1 тисячі направлень до вузьких спеціалістів та провели 85 вакцинацій.

Станом на 1 вересня 2026 року медзаклад мав 3 032 чинні декларації на отримання первинної медичної допомоги.

Окрім первинної медичної допомоги, лікарня отримує фінансування від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) за надання мобільної паліативної допомоги дорослим і дітям, діагностику, лікування та супровід людей із ВІЛ. Також медзаклад долучився до програми “Скринінг 40+”.

Звернутися до медиків Сіверської лікарні можна у Жовтих Водах за адресою: вулиця Героїв України, 21/1.

Нагадаємо, у Костянтинівській громаді також планують розвивати медичну допомогу в евакуації. Зокрема, там розробили проєкт створення багатопрофільного амбулаторного хабу вартістю 26 мільйонів гривень.