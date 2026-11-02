На Покровський напрямок прийшли осінні морози й туман: як це змінило умови для українських захисників

Військовослужбовець 152-ї бригади ЗСУ. Фото: пресслужба підрозділу

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На початок листопада 2026 року російські загарбники продовжують регулярно знищувати з авіації приватні будинки на Покровському відтинку фронту, аби завадити українській логістиці та зв’язку. Погіршення погоди внесло корективи в тактику обох сторін, їм тепер складніше маскуватися у рослинності.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповіла начальниця відділення комунікації 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук.

“Найбільша небезпека в основному — саме через відсутність природного маскування. Ми вже не можемо приховано пересуватися так, як могли раніше. Тобто нам потрібно придумувати вже якісь додаткові елементи для одягу, для того, щоб конкретно підходити (маскуватися, — ред.) під те листя, яке зараз є в конкретній посадці. Якщо воно там ще є”, — заявила військова.

Вона зазначила, що російські військові користуються погодою: у два туманні дні, які фіксували на Покровському напрямку напередодні, загарбники намагалися пересуватися по одному. Вони й надалі застосовують дрони, аби виманити українських піхотинців та зрозуміти, скільки бійців тримає українське командування на тих чи інших частинах фронту. Ця інформація допомагає росіянам ефективніше планувати свої атаки.

Стосовно живої сили росіян Катерина Мирончук уточнила, що в смузі відповідальності бригади вони застосовують низьконавчених піхотинців, залучаючи до бойових дій ув’язнених та іноземних найманців.

“Вже 8 місяців на нашому напрямку росіяни використовують “тюремний ресурс”, як ми його називаємо. Адже його не шкода запускати будь-якою кількістю, хоч кожні п’ять хвилин можуть полем йти. Втім, вони [росіяни] намагаються працювати на виснаження”, — заявила речниця.

Нагадаємо, за жовтень 2026-го українські військові змогли повернути під контроль більше територій, ніж окупанти захопити. Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі — це на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж окупантам вдалося захопити за цей час.