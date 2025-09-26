На Покровському напрямку росіяни намагаються малими групами обходити позиції ЗСУ, орієнтуючись на кількість своїх загиблих

Військові 117-ї бригади. Ілюстративне фото: Facebook/117 окрема важка механізована бригада

У межах зони відповідальності 117-ї бригади на Покровському напрямку російські війська намагаються перегруповуватися й обходити українські позиції з тилу. Для цього використовують малі групи й пробують оминати ділянки, де багато загиблих.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” повідомила начальниця відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк.

“Перегрупування відбувається, спостерігаємо це. Але не мають успіху, як би не перегруповувалися, вони все одно діють двійками-трійками, інакше їм не виходить. Там є і лісиста місцевість, і є звичайні поля. Їм не вдається рухатися технікою. Тактика їхня — інфільтрація (проникнення в тил, — ред.), яка продовжується”, — розповіла речниця.

Аби спланувати напрямок руху, окупанти задіюють дрони-розвідники. Коли бачать, що на певній ділянці багато загиблих росіян, намагаються обходити ту місцевість. Але просочуватися їм все одно не вдається, бо вони часто натрапляють на міни, які ЗСУ розставили дистанційно.

Не маючи успіху в просуванні, війська РФ збільшують кількість авіаударів по позиціях бригади на Покровському напрямку. Також намагаються полювати квадрокоптерами на українські дрони-бомбери типу “Вампір”.



“Якщо не вдається просуватися двійками-трійками, то вони сиплять КАБами дуже жорстоко. І ця інтенсивність збільшилася. Якщо я повідомляла, що це було 20 [ударів] на добу, то зараз може сягати до 30. І це тільки по передньому краю, щоб розбити і знищити. Просто роблять пустку, щоб не було ніде ні посадки, щоб ніде було заховатися”, — зазначила Юлія Степанюк.

За її словами, нині проти оборонців воюють молодші й краще споряджені російські військові. Вони продовжують піхотні штурми. Велику техніку не застосовують, проте подекуди накопичують її.

Нагадаємо, 25 вересня 2025 року українські захисники зупинили 67 штурмів на Покровському напрямку. Частину з них росіяни провели на межі Донецької та Дніпропетровської областей.