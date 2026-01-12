Українські військові б'ють по техніці Росіян у районі Покровська

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські військові на Покровському напрямку фіксують поступову відмову росіян від активного застосування бронетехніки. Останні все частіше надають перевагу тактиці малих піхотних груп, використовуючи погодні умови для прихованого висування у бік українських позицій.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповіла начальниця відділення комунікацій 117 окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк.

Наразі на Покровському відтинку фронту росіяни намагаються просуватися групами до п’яти військових, які за допомогою спеціального екіпірування, зокрема маскувальних плащів, намагаються просуватися під прикриттям туманів, снігу та сильного вітру.

“Стараються десь замаскуватися — ці їхні маскхалати білі, рухатися по снігу, в більшості вони виявляють точки, де можна рухатися по снігу, де є темні зони, там інші маскхалати, так вони абстрагуються, але виявляємо, тому що деякі костюми їхні є із такими трішечки тепловізійними ефектами. Але наші оператори, які спостерігають, вони вже є навчені, вони вже бачать ці сигнатури й тому виявляють їх завчасно”, — каже начальниця відділення комунікацій 117 бригади Юлія Степанюк.

Вона зазначила, на передовій російської бронетехніки військові бригади поки не спостерігають. У глибині тилу подекуди фіксують поодинокі багі, мотоцикли та рідкісні БМП, які виконують переважно логістичні завдання. До боїв росіяни “броню” не залучають, вважає речниця, через високі втрати та специфіку сучасної війни, коли техніку виявляють та атакують ще на підступах до поля бою.

“Використовують зараз набагато більше це такі дрони-камікадзе в більшості, дуже багато їх є, і цим, скажімо так, вони якось частково перекривають ту втрату техніки, яка була на цьому напрямку. Тому що вона досить велика, і вони розуміють просто, що немає сенсу впроваджувати туди техніку, тому що її одразу видно, і вона одразу знищується ще на підступах”, — зазначила речниця.

Нагадаємо, українські військові фіксують збільшення інтенсивності боїв на Лиманському напрямку фронту Донецької області. Сили оборони завдають ударів по російських штурмовиках та заважають їм просуватися, однак самі потерпають від ударів окупантів по логістиці.