Дрон-камікадзе Shahed. Ілюстративне фото: "Мілітарний"

Російські безпілотники дедалі частіше залітають углиб тилу на Покровському напрямку й цілеспрямовано нищать автівки. Це ускладнює підвезення боєприпасів і довезення людей на позиції. Водночас у зоні відповідальності 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Ганзюка росіяни не мають просувань.

Про це повідомив офіцер відділення комунікацій 59-ї бригади Тарас Мишак в ефірі “Суспільного”.

За словами військового, окупанти штурмують щодня, зазвичай 1–2 рази на добу малими групами.

“Активно вибивають логістику — їхні дрони залітають достатньо глибоко в тил. Знищують всі автівки, до яких можуть дотягнутися. Це дуже ускладнює логістику підвезення боєприпасів і довезення людей до позицій. Кілозона розширюється. Росіяни удосконалюють свої дрони, вони залітають достатньо далеко”, — каже офіцер.

Водночас дзеркальні проблеми з логістикою мають і росіяни: щоб уникнути ураження, вони підтягують усе необхідне до переднього краю пішки.

“Малі піші групи можуть більш непомітно пересуватися. І там, по посадках, по якихось укриттях, їх складніше помітити з дрона. Тобто якась машина, автівка, тим паче броня (броньована техніка, — ред.) помічається дуже швидко і дуже швидко знищується”, — зазначив офіцер.

Та попри постійні штурми та удари по транспорту, лінія фронту в цій смузі залишається без змін, наголосив Тарас Мишак.

Раніше ми писали, що лише за минулу добу, 27 вересня, росіяни 59 разів намагалися прорватися на Покровському напрямку. Українські захисники зупинили штурми окупантів у районах Володимирівки, Заповідного, Красного Лимана, Сухецького, Новоекономічного, Миколаївки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Котлярівки та Дачного.