Гришине поблизу Покровська у березні 2026 року. Фото: 7 корпус ДШВ

На другу половину квітня у районі Покровська тривають бої попри тактичну паузу: російські загарбники стягують додаткові сили й готуються до подальшої активізації бойових дій. Загалом від початку квітня на напрямку вже зафіксували понад 700 атак, йдеться про зони відповідальності 7 корпусу ДШВ та 1 корпусу НГУ “Азов”.

Про це в ефірі “Еспресо” повідомив начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ, полковник Володимир Полевий.

“Якщо говорити про 700 ворожих атак, які відбулися з початку квітня на Покровському напрямку, то ця кількість атак припадає не тільки на смугу відповідальності 7-го корпусу ДШВ, а й на сусідній корпус — 1-й корпус “Азов”.

Не можна сказати, що інтенсивність атак збільшилася, тому що зараз період тактичної паузи — коли зеленки ще недостатньо, щоб прикрити рух піхоти, вже немає поганих погодних умов (туман, сльота, короткий світловий день). Але ми спостерігаємо, що ворог накопичує сили, готується до активних дій”, — зазначив полковник Володимир Полевий.

Він зазначив, що російські підрозділи просуваються переважно малими піхотними групами, уникаючи відкритої місцевості та використовуючи природні та штучні укриття. Нині росіяни не змінили своєї тактики на напрямку: задля зменшення втрат та ризику виявлення дронами загарбники застосовують мінімум техніки, а також рухаються малими піхотними групами.

“Ворожа тактика не змінюється — мінімум техніки, максимальний рух невеличкими піхотними групами з використанням всіх доступних схованок або укриттів. Саме тому російські окупанти рухаються долиною річки Гришинка, де є населений пункт Гришине, який і дає укриття — якісь стіни, підвали, погреби. Крім того, долина річки зрізана ярами, зеленкою, відповідно, там також можна укритися”, — зазначив військовий.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем разом з 1 корпусом НГУ “Азов” провели операцію проти підрозділу ФСБ Росії в тимчасово окупованому Донецьку. 22 квітня українські дрони уразили командний пункт та місце базування “Управління мобільних дій” окупаційної спецслужби.