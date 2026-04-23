Момент ураження штабу ФСБ в окупованому Донецьку. Фото: з відео "Мадяра"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Сили безпілотних систем разом з 1 корпусом НГУ “Азов” провели операцію проти підрозділу ФСБ Росії в тимчасово окупованому Донецьку. 22 квітня українські дрони уразили командний пункт та місце базування “Управління мобільних дій” окупаційної спецслужби.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Сили безпілотних систем атакували командний пункт та місце базування “Управління мобільний дій” ФСБ Росії в загарбаному Донецьку близько 8 ранку 22 квітня. Зі слів “Мадяра”, цей оперативний спецпідрозділ відпрацьовував окремі операції та завдання як на окупованих, так і на підконтрольних уряду України територіях.

“Контррозвідувальні задачі, проведення диверсій, військові спецоперації, створення агентурних мереж, пошук та затримання нелояльних громадян, фізичне усунення опонентів та координацію проросійських бойовиків. Територією України — вербувальна робота, агентурна мережа, виконання терактів, диверсій, підпалів тощо”, — написав командувач.

Операцію розробляли фахівці Центру глибинного ураження СБС разом зі спеціалістами 1 корпусу НГУ “Азов”. Бійці завдали вісім високоточних ударів дронами FP-2, які мають бойову частину у 60-100 кілограмів.

За оперативними даними розвідки, внаслідок атаки окупанти зазнали втрат серед особового складу: 12 загиблих офіцерів, ще 15 — поранені.

Нагадаємо, Сили оборони вчергове атакували низку військових обʼєктів загарбників на ТОТ Донеччини. Цього разу їм вдалося уразити склад боєприпасів в районі Урзуфа, а поблизу Нової Каракуби — місце зберігання БпЛА.