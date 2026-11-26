"Молнія" на оптоволокні. Ілюстративне фото: Сергій Флеш

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Українські військові зафіксували на Покровському напрямку нову версію російського безпілотника “Молнія” — на оптоволоконному кабелі. Окупанти використовують їх для доставки провізії на свої позиції.

Про це розповіла начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук в етері “Суспільне. Студія”.

За її словами, у смузі відповідальності бригади почали нещодавно фіксувати “Молнії” на оптоволокні. Такі безпілотники війська країни-агресорки використовують для фронтової логістики. Зокрема, аеророзвідка зафіксувала як цими дронами скидають пакунки з їжею неподалік піхотних позицій або місць накопичення штурмовиків.

“Саме на оптоволокні вони почали використовувати відносно недавно, конкретно у нашій смузі. Але ми побачили одну цікаву закономірність — росіяни використовують “Молнії” для того, щоб забезпечувати свої позиції провізією.

Ми розуміємо, що це безпілотник, який несе дуже маленьку вагу. Зазвичай, ми звикли, що у нього лише бойова частина і все. Тут ми бачимо, що росіяни чіпляють пакуночки якісь. Спочатку подумали, що може це вони модифікували, щоб додаткові скиди робити, або інші речі, а потім виявилося, що вони чіпляють пакети із кашею до “Молнії” поблизу позицій. У нас таке вперше”, — каже військова.

Зазначимо, що зазвичай російські війська використовують “Молнії” на радіокеруванні, які можна подавати РЕБом. Натомість оптоволоконна модифікація усуває цей “недолік”, забезпечує якіснішу та безперебійну картинку, на відміну від радіоканалу. Разом із тим оптоволоконна котушка робить апарат важчим — він не може піднятися високо й втрачає маневровість, розповіло обізнане з роботою цих дронів джерело Вільного Радіо у військових колах на правах анонімності.

Перші спроби застосування “Молній” на оптоволокні фіксували ще у 2025-му, розповідав радник президента України із питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов. За його словами, нова версія безпілотника має висоту польоту приблизно 50 метрів та здатна залітати у тил приблизно на 30 кілометрів.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російська армія почала встановлювати дрони-”ждуни” вище, ніж раніше, та ховати їх у важкодоступних місцях. Так загарбники намагаються ускладнити логістику українських військових.