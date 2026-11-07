 Російські військові змінили тактику використання дронів-“ждунів” на Покровському напрямку
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Російські військові змінили тактику використання дронів-“ждунів” на Покровському напрямку

Вікторія Гола
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На Покровському напрямку російська армія почала встановлювати дрони-”ждуни” вище, ніж раніше, та ховати їх у важкодоступних місцях. Так загарбники намагаються ускладнити логістику українських військових

Про це розповіла начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук  в етері “Суспільне Студія”.

За її словами, раніше російські військові розміщували такі безпілотники переважно на дорогах, проїздах і стежках. Тепер шукають місця вище рівня огляду водіїв автомобілів та операторів інших дронів. Найчастіше для цього використовують безпілотники на оптоволокні. 

“Росіяни контролюють проїзди наземних роботизованих комплексів. В принципі, 80% логістики до передових позицій здійснюється за допомогою наземних роботизованих комплексів та великих дронів — гексакоптерів”, — розповіла військова.

Раніше ми розповідали, що російські військові посилили обстріли Слов’янська після невдалих піхотних штурмів. 

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