Російські військові змінили тактику використання дронів-“ждунів” на Покровському напрямку

Ілюстративне фото:Бердянський прикордонний загін

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На Покровському напрямку російська армія почала встановлювати дрони-”ждуни” вище, ніж раніше, та ховати їх у важкодоступних місцях. Так загарбники намагаються ускладнити логістику українських військових.

Про це розповіла начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук в етері “Суспільне Студія”.

За її словами, раніше російські військові розміщували такі безпілотники переважно на дорогах, проїздах і стежках. Тепер шукають місця вище рівня огляду водіїв автомобілів та операторів інших дронів. Найчастіше для цього використовують безпілотники на оптоволокні.

“Росіяни контролюють проїзди наземних роботизованих комплексів. В принципі, 80% логістики до передових позицій здійснюється за допомогою наземних роботизованих комплексів та великих дронів — гексакоптерів”, — розповіла військова.

Раніше ми розповідали, що російські військові посилили обстріли Слов’янська після невдалих піхотних штурмів.