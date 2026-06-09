На Покровському напрямку збільшилася “кілзона” — до близько 15 кілометрів з обох сторін фронту, — “Рубіж”

Покровський напрямок на мапі. Фото: DeepState

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Близько 15 кілометрів лінії фронту на Покровському напрямку знаходяться під вогневим та дроновим контролем — це “кілзона” як зі сторони українських військових, так і окупантів. Рухатися там технікою практично неможливо.

Про це розповів начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади “Рубіж” Данило Борисенко в етері “Єдині Новини”.

За його словами, “кілзона” — територія, яку повністю прострілюють та контролюють засобами ураження — на Покровському напрямку росте. Це відбувається як зі сторони українських військових, так і росіян. Нині йдеться про більш як 15 кілометрів. Рухатися будь-якою технікою через цю “кілзону” вже практично неможливо.

“Кілзона” насправді росте, як з одного боку, так і з іншого. І вже складає понад 15 кілометрів точно. На мою думку, з нашого боку вона росте швидше і далі в глибину, ніж зі сторони противника”, — каже Борисенко.

Він зазначив, що війська країни-агресорки намагаються зайти та закріпитися у стиках між спостережними постами ЗСУ чи вогневими позиціями. Роблять це групами по кілька бійців — більшими стараються не ходити. Фактично окупанти вдаються до звичної тактики.

“Буквально щодня наступ не зупиняється, хоча немає якихось відчутних успіхів. Ми беремо технологіями і якісним управлінням, росіяни беруть кількістю бійців і дешевих дронів типу “Молнія”, якими вони просто закидають українські логістичні шляхи. І дуже багато роботи у зенітних підрозділів відповідно”, — говорить Борисенко.

Нагадаємо, за добу 8 червня російські військові завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 1 309 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Внаслідок атак двоє цивільних загинули, ще 11 — поранені, серед них 17-річна дівчина.