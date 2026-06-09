Наслідки російського удару по Донеччині, 8 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Згідно з підрахунками поліції, за добу 8 червня російські військові завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 1 309 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Внаслідок атак двоє цивільних загинули, ще 11 — поранені, серед них 17-річна дівчина. Після опівночі удари по регіону продовжились: у Слов’янську вже фіксують нові руйнування.

Щонайменше 11 населених пунктів регіону були під вогнем

Загалом за добу 8 червня, як йдеться у зведенні від поліції, на Донеччині під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олексієво-Дружківка та Шабельківка, села Іверське, Левадне, Очеретине та Петрівка Перша.

По Дружківці росіяни вдарили трьома FPV-дронами та артилерією — загинув один цивільний мешканець, пошкоджений багатоквартирний будинок. У Білозерському після удару FPV-дрона загинула ще одна людина.

На Слов’янськ росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби, а також запустили дрон “Молнія-2” — дев’ятеро цивільних зазнали поранень, зокрема 17-річна дівчина. Пошкоджені 12 багатоквартирних і чотири приватних будинки, адміністративна будівля, спортивна школа та сім цивільних автомобілів. Після ударів по місту за 8 червня місцева влада ухвалила рішення про припинення роботи акушерського відділення — одна з авіабомб розірвалась неподалік медзакладу.

У Шабельківці безпілотник влучив у приватний будинок — двоє жителів зазнали поранень.

У Краматорську внаслідок дронової атаки пошкоджений гараж, у Новодонецькому — заклад освіти, в Іверському — кафе та об’єкт інфраструктури, у Левадному — нежитлове приміщення, у Петрівці Першій — 14 приватних осель.

Близько 5:25 росіяни скинули на Слов’янськ ще три 250-кілограмові авіабомби з УМПК — удар прийшовся по приватному сектору на околиці. Один будинок зруйнований вщент, понад 20 — пошкоджені. Інформації про постраждалих до поліції поки не надходило.

За підрахунками правоохоронців, за добу руйнувань зазнали 53 цивільні об’єкти, з них 33 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем також були Курицине та Майдан.

Найбільше штурмів за добу було на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 18 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах Новоселівки, Рідкодубу та у напрямку Дробишевого, Ольгівки, Діброви, Лимана, Озерного;

на Слов’янському напрямку окупанти 14 разів штурмували позиції поблизу Різниківки, Закітного, Липівки та у напрямку Рай-Олександрівки, Кривої Луки;

в районі Маркового на Краматорському напрямку ЗСУ зупинили одну атаку російських сил;

12 атак зафіксували на Костянтинівському напрямку — поблизу Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Костянтинівки та Русиного Яру;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 50 штурмових дій армійців країни-агресорки у районах Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного та у напрямку Нового Донбасу, Білицького, Кучерового Яру, Шевченка, Сергіївки, Мирного, Новопавлівки, Новопідгородного, Дорожнього.

Нагадаємо, з березня 2026 року з Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути 60 українців. Серед евакуйованих — маломобільні та тяжкохворі люди, а ще родина військовополоненого. Їхнє повернення організували за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста.