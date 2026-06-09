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Двоє цивільних загинули, ще 11 поранені за добу на Донеччині: як минуло 8 червня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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Згідно з підрахунками поліції, за добу 8 червня російські військові завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 1 309 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Внаслідок атак двоє цивільних загинули, ще 11 — поранені, серед них 17-річна дівчина. Після опівночі удари по регіону продовжились: у Слов’янську вже фіксують нові руйнування.

Щонайменше 11 населених пунктів регіону були під вогнем

Загалом за добу 8 червня, як йдеться у зведенні від поліції, на Донеччині під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олексієво-Дружківка та Шабельківка, села Іверське, Левадне, Очеретине та Петрівка Перша.

По Дружківці росіяни вдарили трьома FPV-дронами та артилерією — загинув один цивільний мешканець, пошкоджений багатоквартирний будинок. У Білозерському після удару FPV-дрона загинула ще одна людина.

На Слов’янськ росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби, а також запустили дрон “Молнія-2” — дев’ятеро цивільних зазнали поранень, зокрема 17-річна дівчина. Пошкоджені 12 багатоквартирних і чотири приватних будинки, адміністративна будівля, спортивна школа та сім цивільних автомобілів. Після ударів по місту за 8 червня місцева влада ухвалила рішення про припинення роботи акушерського відділення — одна з авіабомб розірвалась неподалік медзакладу.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 8 червня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Російський удар по Слов’янську 8 червня: пошкоджені багатоповерхівки, спортшкола та автомобілі
Наслідки російського удару по Донеччині, 8 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини
Наслідки авіаудару по Слов’янську на Донеччині 8 червня 2026 року, поранені дев’ятеро людей
Наслідки російського удару по Донеччині, 8 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

У Шабельківці безпілотник влучив у приватний будинок — двоє жителів зазнали поранень.

У Краматорську внаслідок дронової атаки пошкоджений гараж, у Новодонецькому — заклад освіти, в Іверському — кафе та об’єкт інфраструктури, у Левадному — нежитлове приміщення, у Петрівці Першій — 14 приватних осель.

Близько 5:25 росіяни скинули на Слов’янськ ще три 250-кілограмові авіабомби з УМПК — удар прийшовся по приватному сектору на околиці. Один будинок зруйнований вщент, понад 20 — пошкоджені. Інформації про постраждалих до поліції поки не надходило.

За підрахунками правоохоронців, за добу руйнувань зазнали 53 цивільні об’єкти, з них 33 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем також були Курицине та Майдан.

Найбільше штурмів за добу було на Покровському напрямку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 18 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах Новоселівки, Рідкодубу та у напрямку Дробишевого, Ольгівки, Діброви, Лимана, Озерного;
  • на Слов’янському напрямку окупанти 14 разів штурмували позиції поблизу Різниківки, Закітного, Липівки та у напрямку Рай-Олександрівки, Кривої Луки;
  • в районі Маркового на Краматорському напрямку ЗСУ зупинили одну атаку російських сил;
  • 12 атак зафіксували на Костянтинівському напрямку — поблизу Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Костянтинівки та Русиного Яру;
  • на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 50 штурмових дій армійців країни-агресорки у районах Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного та у напрямку Нового Донбасу, Білицького, Кучерового Яру, Шевченка, Сергіївки, Мирного, Новопавлівки, Новопідгородного, Дорожнього.

Нагадаємо, з березня 2026 року з Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути 60 українців. Серед евакуйованих — маломобільні та тяжкохворі люди, а ще родина військовополоненого. Їхнє повернення організували за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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