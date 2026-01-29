Покровський напрямок. Ілюстративне фото: EPA/UPG

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Погодні умови вплинули на інтенсивність піхотного наступу російської армії на Покровському напрямку. Там скоротилася кількість штурмовиків, які намагаються просочуватися повз українські позиції. Водночас, кажуть у 117 бригаді, у районі Покровська зростає активність авіаударів, що може свідчити про підготовку до подальшого наступу.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповіла начальниця відділення комунікації 117 ОМБр Юлія Степанюк.

Порівняно високою на Покровському напрямку залишається активність застосування дронів з боку російської армії. Вони й надалі працюють на низьких висотах, здійснюють спроби засідок та коригування вогню, а також контролюють можливі маршрути висування українських сил, каже Юлія Степанюк.

Вона зазначила, що на поточному тижні (26 січня — 1 лютого) українські військові відмічають збільшення кількості ударів авіабомбами. Якщо на початку тижня підрозділи фіксували по 2-3 такі удари, то тільки за 28 січня окупанти провели 30 атак з авіації.

Російські війська, за словами Юлії Степанюк, наблизили артилерію до передової, що створює додаткові ризики для підрозділів на нульових позиціях. Однак українські спостережні засоби фіксують переміщення російських гармат, що дозволяє своєчасно їх виявляти та знищувати.

Вона також зауважила, що стрілецькі бої останнім часом на напрямку стали менш частими, зокрема завдяки тому, що російські піхотні групи почали виявляти швидше. Після танення снігу їхні білі маскувальні костюми стають помітнішими на місцевості.

“Ми спостерігаємо, що їхні обманні маневри — наприклад, вони можуть запускати БМП по середині фронту лише для того, щоб рухатися, а з флангу використовувати мотоцикли та квадроцикли для підвезення людей. Такі випадки часто призводять до стрілецьких боїв”, — додала начальниця відділення комунікацій.

Нагадаємо, на кінець січня в оточені боями Костянтинівці мешкають близько 2,8 тисячі цивільних. Евакуація з міста, як і доставка гуманітарних вантажів, ускладнена. Її подекуди забезпечують військові.