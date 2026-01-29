Обмін тілами між Україною та Росією 29 січня: що відомо

Обмін тілами, 29 січня 2026 року. Фото: Коордштаб

29 січня провели репатріаційні заходи, в межах яких в Україну повернули 1000 тіл загиблих. Вони, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям.

Про це повідомили у Коордштабі.

Експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл в Україні планують провести найближчим часом, пишуть у відомстві. Після цього процесу тіла українців передаватимуть рідним для гідного поховання.

Репатріацію, зазначили у Коордштабі, вдалося провести спільними зусиллями з представниками Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, ще одну тисячу тіл росіяни повернули на підконтрольну українському уряду територію 20 листопада. Представники країни-агресорки стверджували, що вони належать полеглим українським військовим, однак цю інформацію слідчі та експерти планують перевірити.