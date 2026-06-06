Ремонт доріг. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

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Уряд виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 3,5 млрд грн на невідкладний ремонт доріг місцевого значення. Кошти розподілять між усіма регіонами України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, гроші спрямують на ремонт ділянок доріг, які потребують першочергового відновлення.

“Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших Сил оборони — це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів”, — зазначила Свириденко.

Фінансування надаватимуть на умовах співфінансування з місцевими бюджетами.

Раніше ми розповідали про те, що “траса життя” між Дружківкою та Олексієво-Дружківкою регулярно потрапляє під удари російської армії. Окупанти все частіше використовують тут безпілотники, тому постачання для місцевих і бійців ЗСУ залежить від антидронових сіток та мобільних вогневих груп, які полюють на БПЛА.